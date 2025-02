Un nuevo escándalo sacude al Gobierno Regional del Callao. Panorama reveló que Arnaldo Uribe Enríquez, jefe del área de Cultura, ha sido denunciado por acoso sexual por su extrabajadora María de los Ángeles Escobar Herrera, quien asegura que el funcionario le exigió favores sexuales a cambio de mantener su puesto de trabajo en el GORE Callao.



Según la denuncia, Uribe Enríquez, quien sería cercano al gobernador Ciro Castillo, utilizó su alto cargo para presionar a su víctima con amenazas de despido. Los mensajes de WhatsApp enviados Escobar Herrera también incluían ofrecimientos de beneficios materiales, como la entrega de un departamento, a cambio de acceder a sus peticiones.



“Me dijo para ir a su oficina a conversar. Cuando llego, me dice textualmente: ‘No voy a esperar más, o me das o te vas’. Le dije que no tenía nada que pensar y que me iba. No voy a poner en juego mi integridad por un puesto de trabajo”, declaró la denunciante a Panorama al señalar que tuvo que dejar su trabajo a raíz de estas presiones.



PANORAMA UBICÓ A URIBE



Uribe Enríquez, quien también es profesor de marinera, negó las acusaciones en su contra. Sin embargo, en una conversación telefónica previa, había admitido haber mantenido diálogos con Escobar Herrera. El caso ha generado indignación y se espera una pronta acción de las autoridades para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.





Ingresa a http://ptv.pe/434154 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 02/02/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

