GRABADO el 07-08-2025

Peruanos en la Amazonía consumen más de 35 kg de pescado al año

En la Amazonía peruana, el consumo anual de pescado por habitante se estima entre 35 y 40 kilogramos, según informó Fabián Puente de la Vega, coordinador ejecutivo del Programa Nacional A Comer Pescado. Esta cifra refleja la alta demanda en la región, impulsada por la amplia diversidad de recursos hidrobiológicos del país. Puente de la Vega señaló que, con el objetivo de fortalecer el acceso a este alimento en las zonas amazónicas, el programa viene desarrollando ferias itinerantes donde se ofrece pescado fresco y procesado a precios accesibles para la población.
