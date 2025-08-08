GRABADO el 08-08-2025

Actriz peruana persigue a su agresor por tocamientos indebidos

La actriz Kimberly Pérez de De Vuelta al barrio tuvo que perseguir a su acosador por las calles de Surquillo, quien, con la ayuda de dos transeúntes fue reducido.



Al llegar a la comisaría, la actriz se dio con la sorpresa de que el hombre, identificado como Guillermo Lucio Meléndez, tenía varios antecedentes en otros distritos por el mismo delito.



¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios

Desde Revista CARETAS

¿EL APRA nunca muere? Mar de Fondo.

Actriz peruana persigue a su agresor por tocamientos indebidos.

Traficantes de terrenos son detenidos en Tacna.

Ministerio Público sobre la Ley de Extinción de Dominio.

Poblador de Santa Rosa encara a premier Arana: "La Marian nos quita los productos que compramos...".

Alcalde es detenido por agredir a su pareja en Haura.

La isla peruana que Petro reclama Mar de Fondo.

Pobladores de Ancón venden productos de containers varados en el mar.

5 cosas que debes sobre el CENSO nacional en Perú.

Horóscopo semanal con CARETAS Agosto.

Horóscopo semanal con CARETAS Agosto.

Horóscopo semanal con CARETAS Agosto.

Horóscopo semanal con CARETAS Agosto.

El Perú del siglo 21 TresxSiete 172.

El candidato de izquierda Partido Morado cocina alianzas Perú 2026 .

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.