GRABADO el 28-08-2025

Dos dirigentes del Senado de México se agarran a golpes

Dos altos dirigentes del Senado de México protagonizaron un altercado este miércoles al final de la sesión parlamentaria. Los involucrados fueron el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alito Moreno, quien se acercó a la tribuna para hablar con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.



Tras cruzar palabras, Moreno tomó a Noroña por el brazo, lo que desencadenó una serie de empujones entre ambos y otras personas presentes. Posteriormente, ambos cruzaron acusaciones y dieron su versión sobre lo ocurrido.



