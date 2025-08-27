GRABADO el 27-08-2025

Gobierno invertirá S/ 1,300 millones en proyectos de vivienda y saneamiento en Lima Sur

Durante INFRACON PERÚ 2025, el ministro de Vivienda, Durich Whitembury, anunció una inversión histórica para Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Los proyectos buscan cerrar brechas en agua potable, alcantarillado y vivienda digna, mejorando la calidad de vida de miles de familias bajo la estrategia nacional Cerrar Brechas, Abriendo Futuro.



ministeriodevivienda vivienda perú lima

Desde Revista CARETAS

Delincuenta intenta detonar explosivo y queda herido.

Lanzan piedras a Javier Milei en evento político en Buenos Aires.

"Más que presidenta soy hermana" Boluarte defiende a su hermano Nicador por allanamiento a su casa.

Gobierno invertirá S/ 1,300 millones en proyectos de vivienda y saneamiento en Lima Sur.

Ministra Desilú León anunció proyectos turísticos clave.

HUARAL: Lanzan dinamita a casa de periodista por investigar presunta red de tráfico de terrenos.

Rafael López Aliaga respalda a Santiváñez: "Él nos puede ayudar".

Borran pintas sin autorización del partido de César Acuña APP.

Horóscopo de la semana con CARETAS Fuego.

Horóscopo de la semana con CARETAS Aire.

Horóscopo de la semana con CARETAS Agua.

Santiváñez vuelve pero nunca se fue TresxSiete 175.

Segundo día de conferencia INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026 .

Segundo día de conferencia INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026 .

Fernando Armas sobre Ricardo Morán: Ahora todo lo toma broma.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.