GRABADO el 27-08-2025

Gobierno invertirá S/ 1,300 millones en proyectos de vivienda y saneamiento en Lima Sur

Durante INFRACON PERÚ 2025, el ministro de Vivienda, Durich Whitembury, anunció una inversión histórica para Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Los proyectos buscan cerrar brechas en agua potable, alcantarillado y vivienda digna, mejorando la calidad de vida de miles de familias bajo la estrategia nacional Cerrar Brechas, Abriendo Futuro.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Reincorporación de Tacna al Perú

Reincorporación de Tacna al Perú

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

