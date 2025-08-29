GRABADO el 29-08-2025

Un empresario y dos trabajadores fueron víctimas de sicariato en el boulevard de SJL

Un sicario desató el pánico tras atacar a balazos a Saúl Ernesto Cayllaga Quispe de 42 años, dueño de dos locales en la zona del boulevard de San Juan de Lurigancho, y a dos trabajadores: Braulio Víctor Asensios Collados de 29 años, administrador de uno de los locales, y Humberto Percy Rodríguez Huamán de 45 años, sonidista.



El asesino huyó junto a dos cómplices que lo resguardaban en sus motocicletas. Las razones del crimen están siendo esclarecidas por las autoridades, pero podría tratarse de extorsión o un posible ajuste de cuentas por parte de otros dueños de negocios nocturnos.



Desde Revista CARETAS

Entrevista al MINISTRO DE JUSTICIA Juan José Santiváñez Perú 2026 .

