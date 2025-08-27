GRABADO el 27-08-2025

Lanzan piedras a Javier Milei en evento político en Buenos Aires

Con piedras, huevos, ramas y más un grupo numeroso de manifestantes opositores atacaron la presidente de Argentina, Javier Milei- Los episodios tuvieron lugar durante un acto de campaña en Buenos Aires.



Ante esto, el personal policial protegió al presidente con escudos antes de evacuarlo en un vehículo blindado.



