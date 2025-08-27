GRABADO el 27-08-2025

Ministra Desilú León anunció proyectos turísticos clave

Desde Cusco, la titular de Comercio Exterior y Turismo presentó la agenda 2025-2027, que prioriza el turismo vivencial, comunitario y de aventura. Entre los proyectos emblemáticos destacan el teleférico de Choquequirao, nuevos accesos vía APP y concursos de inversión, resaltando que cada millón invertido en infraestructura turística puede generar hasta diez veces más en retorno económico.



turismo perú cusco noticiasperú

Desde Revista CARETAS

Lanzan piedras a Javier Milei en evento político en Buenos Aires.

"Más que presidenta soy hermana" Boluarte defiende a su hermano Nicador por allanamiento a su casa.

Gobierno invertirá S/ 1,300 millones en proyectos de vivienda y saneamiento en Lima Sur.

Ministra Desilú León anunció proyectos turísticos clave.

HUARAL: Lanzan dinamita a casa de periodista por investigar presunta red de tráfico de terrenos.

Rafael López Aliaga respalda a Santiváñez: "Él nos puede ayudar".

Borran pintas sin autorización del partido de César Acuña APP.

Horóscopo de la semana con CARETAS Fuego.

Horóscopo de la semana con CARETAS Aire.

Horóscopo de la semana con CARETAS Agua.

Santiváñez vuelve pero nunca se fue TresxSiete 175.

Segundo día de conferencia INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026 .

Segundo día de conferencia INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026 .

Fernando Armas sobre Ricardo Morán: Ahora todo lo toma broma.

Fernando Armas sobre Yo Soy: A Ricardo Morán le soplaban las respuestas a mí nada.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.