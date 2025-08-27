GRABADO el 27-08-2025

"Más que presidenta soy hermana" Boluarte defiende a su hermano Nicador por allanamiento a su casa

Dina Boluarte se pronuncia sobre el reciente allanamiento a la casa de su hermano Nicanor Boluarte. La diligencia no estaría relacionada con el caso Los Waykis en la sombra, sino con una nueva investigación sobre un presunto esquema de corrupción, presuntamente liderada por Juan José Santiváñez, que gira en torno al control de la mina El Dorado, en Ayacucho.



Desde Revista CARETAS

