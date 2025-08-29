GRABADO el 29-08-2025

Entrevista al MINISTRO DE JUSTICIA Juan José Santiváñez Perú 2026

Entrevista al MINISTRO DE JUSTICIA Juan José Santiváñez Perú 2026
Síguenos en NUESTRAS REDES:
Revista Caretas Facebook: https://www.facebook.com/revistacaretas
Revista Caretas Instagram: https://www.instagram.com/revistacaretas/
Revista Caretas TikTok: https://www.tiktok.com/revistacaretas
Caretas X: https://x.com/Caretas


Equipo de Producción:
Director Periodístico: ENRIQUE A. CHÁVEZ DURÁN
Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ
Producción Técnica: CARRILLO LOZA ALEJANDRO

Desde Revista CARETAS

Entrevista al MINISTRO DE JUSTICIA Juan José Santiváñez Perú 2026 .

Entrevista al MINISTRO DE JUSTICIA Juan José Santiváñez Perú 2026 .

Un empresario y dos trabajadores fueron víctimas de sicariato en el boulevard de SJL.

Delincuentes detonan cajero automático dentro del banco Compartamos en Ate.

Dos dirigentes del Senado de México se agarran a golpes.

Delincuenta intenta detonar explosivo y queda herido.

Lanzan piedras a Javier Milei en evento político en Buenos Aires.

"Más que presidenta soy hermana" Boluarte defiende a su hermano Nicador por allanamiento a su casa.

Gobierno invertirá S/ 1,300 millones en proyectos de vivienda y saneamiento en Lima Sur.

Ministra Desilú León anunció proyectos turísticos clave.

HUARAL: Lanzan dinamita a casa de periodista por investigar presunta red de tráfico de terrenos.

Rafael López Aliaga respalda a Santiváñez: "Él nos puede ayudar".

Borran pintas sin autorización del partido de César Acuña APP.

Horóscopo de la semana con CARETAS Fuego.

Horóscopo de la semana con CARETAS Aire.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Revista CARETAS

video

Entrevista al MINISTRO DE JUSTICIA Juan José Santiváñez Perú 2026

video

Entrevista al MINISTRO DE JUSTICIA Juan José Santiváñez Perú 2026

video

Un empresario y dos trabajadores fueron víctimas de sicariato en el boulevard de SJL

video

Delincuentes detonan cajero automático dentro del banco Compartamos en Ate

video

Dos dirigentes del Senado de México se agarran a golpes

video

Delincuenta intenta detonar explosivo y queda herido

video

Lanzan piedras a Javier Milei en evento político en Buenos Aires

video

"Más que presidenta soy hermana" Boluarte defiende a su hermano Nicador por allanamiento a su casa

video

Gobierno invertirá S/ 1,300 millones en proyectos de vivienda y saneamiento en Lima Sur

video

Ministra Desilú León anunció proyectos turísticos clave

video

HUARAL: Lanzan dinamita a casa de periodista por investigar presunta red de tráfico de terrenos

video

Rafael López Aliaga respalda a Santiváñez: "Él nos puede ayudar"

video

Borran pintas sin autorización del partido de César Acuña APP

video

Horóscopo de la semana con CARETAS Fuego

video

Horóscopo de la semana con CARETAS Aire

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Enfermera Peruana

Día de la Enfermera Peruana

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 30 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

14º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo