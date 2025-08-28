GRABADO el 28-08-2025

Delincuenta intenta detonar explosivo y queda herido

En Comas, un presunto delincuente intentó detonar un explosivo en una botica, pero terminó herido de gravedad cuando el artefacto le explotó en la mano.

Fue trasladado a un hospital y quedó detenido, convirtiéndose en una pieza clave para desarticular a la red criminal detrás de este ataque.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

