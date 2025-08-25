GRABADO el 25-08-2025

Rafael López Aliaga respalda a Santiváñez: "Él nos puede ayudar"

Rafael López Aliaga respalda la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Aliaga mencionó que los otros dos cambios del gabinete ministerial "no son significativos" y que Santiváñez es el único que podría ayudar. El alcalde Lima emitió estos comentarios durante una actividad oficial.



