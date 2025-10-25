GRABADO el 25-10-2025

UCRANIA condenó NUEVO ATAQUE NOCTURNO RUSO que dejó 4 MUERTOS y 17 heridos LR

GUERRA RUSIA VS UCRANIA El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, condenó el ataque nocturno ruso que dejó al menos cuatro muertos y 17 heridos en varias regiones del país. El bombardeo, dirigido contra infraestructuras críticas, la red eléctrica, el ferrocarril y viviendas particulares en ciudades como Kiev, Dnipro, Kharkiv y Sumy, reavivó el llamado de las autoridades ucranianas a la comunidad internacional para reforzar las sanciones contra Rusia y aumentar el apoyo militar a Ucrania.



