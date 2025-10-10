GRABADO el 10-10-2025

El presidente José Jerí llegó esta mañana a la sede de Gobierno para iniciar sus funciones

Andina en Regiones: pobladores realizan tradicional esquilado de vicuñas.

Entrevista a director de la Real Academia Española.

Candidata del Estado peruano a la Corte de La Haya.

Vacancia de Dina Boluarte y su impacto en la economía.

José Jerí asume presidencia del Perú por sucesión constitucional tras vacancia de Dina Boluarte.

Las 5 del día: inician Plan Nacional contra las heladas y friaje.

Dina Boluarte es vacada por incapacidad moral permanente.

Así fue la votación del Pleno del Congreso que aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte..

José Jerí Oré jura como presidente de la República.

¡Estudia en Australia! : ¿cómo hacer una maestría en el continente oceánico?.

Campañas itinerantes del Hospital Perú de EsSalud.

El Peruano compartió experiencias con estudiantes arequipeños.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

