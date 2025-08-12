GRABADO el 12-08-2025

Puno: Autoridades originarias cuestionan coordinación del Censo 2025 PASÓ EN EL PERÚ

La desconfianza hacia los censistas marca el desarrollo del Censo Nacional 2025, en las comunidades originarias de Puno, donde la falta de protocolos para presentarse ante autoridades locales genera resistencia entre los pobladores. José Carlos Gutiérrez Sancho, presidente del Consejo de Autoridades Originarias de Puno, Apu Mallku, denuncia deficiencias en la coordinación con los pueblos originarios durante este proceso estadístico nacional.

