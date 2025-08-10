GRABADO el 10-08-2025

Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 10 de agosto.

En Venezuela, la AsambleaNacional manifestó su respaldo al presidente NicolásMaduro, calificando de agresión la decisión de EstadosUnidos de duplicar a 50 millones de dólares la recompensa por su captura. La fiscal general estadounidense PamBondi acusó a Maduro de vínculos con cárteles y organizaciones criminales, mientras el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, denunció sanciones y bloqueos como intentos de intervención extranjera.

En Ucrania, el presidente aseguró que no cederá territorio a Rusia, rechazando las exigencias de Moscú que incluyen la entrega de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea, así como la renuncia a unirse a la OTAN. Kiev exige la retirada de tropas rusas y garantías de seguridad por parte de Occidente.

En Gaza, la AutoridadPalestina condenó la ampliación de la ofensiva israelí y pidió a la comunidad internacional presionar para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Más de 30 personas murieron por fuego israelí el sábado, entre ellas civiles que esperaban asistencia.

En Londres, más de 360 simpatizantes de PalestineAction fueron detenidos durante una manifestación. El Reino Unido declaró a esta organización como terrorista, medida cuestionada por la ONU.

Finalmente, en el ámbito espacial, cuatro astronautas regresaron a la Tierra tras casi cinco meses en la EstaciónEspacialInternacional. La cápsula Dragon de SpaceX, propiedad de ElonMusk, aterrizó de forma segura frente a las costas de California, marcando el cierre de la décima misión del programa Commercial Crew de la NASA.


