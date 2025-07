GRABADO el 22-07-2025

DESATA BURLAS OTRA VEZ César Acuña se quedó frío con una pregunta fácil y las redes no lo perdonan

¿CÉSAR ACUÑA EL ESTUDIOSO? El gobernador de La Libertad, César Acuña, volvió a ser blanco de burlas en redes sociales tras una reciente entrevista con el streamer Cristorata. El líder de APP aseguró ser un buen lector y un amante de las matemáticas, pero no tuvo más remedio que reír incómodamente cuando le preguntaron cuánto es 7 x 8. Tras lo ocurrido, Martín Vizcarra le lanzó una indirecta, y varios usuarios parodiaron el momento, que se suma a otras recordadas metidas de pata de Acuña.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe





cesaracuña alianzaparaelprogreso politica loultimonoticiasperu loultimo ultimasnoticias noticiasperu noticiashoyperu virales viralesvideo

Desde El Búho pe

¡OTRA DEL CONGRESO! Ley de Amnistía enfrenta a Perú con el derecho internacional, según abogado.

Arequipa: Poder Judicial rechaza prisión preventiva contra 8 detenidos en Chala PASÓ EN EL PERÚ.

¡OJEROSA Y DEMACRADA! Betssy Chávez lleva 8 días en huelga de hambre por denunciar abusos.

Cusco: Salhuana intenta tomar distancia del archivamiento de la investigación contra Dina Boluarte.

PASÓ EN EL PERÚ: Poder Judicial rechaza prisión preventiva contra 8 detenidos en Chala.

Fiscalía interviene a Defensoría por caso en la JNJ Pico a Pico con Mabel Cáceres.

ARRASA CON TODO Incendio forestal avanza sin control en Amazonas: piden cisternas urgente.

¡ALZAN LA VOZ! Escolares cantan Flor de Retama contra la delincuencia y el abandono del Gobierno.

DESATA BURLAS OTRA VEZ César Acuña se quedó frío con una pregunta fácil y las redes no lo perdonan.

¡REPUDIO HISTÓRICO! Dina Boluarte se convierte en la presidenta más rechazada en 20 años.

PASÓ EN EL PERÚ: Comunidades de Huancavelica dejan sin agua a la agroindustria de Ica.

Presidente JNJ ocupa ilegalmente el cargo, debe renunciar Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¡ESCÁNDALO EN LA JNJ! Fue sentenciado por violencia y hoy es presidente de la JNJ: NADIE cuestionó.

Gobernador de Cusco exige a Boluarte transferencia de Machu Picchu y advierte acciones legales.

Junín: Militantes de Acción Popular rechazan a Ilich López en la Mesa Directiva del Congreso.

Además hoy día 23 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.