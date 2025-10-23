GRABADO el 23-10-2025

Igla-S: ¿pueden los misiles rusos de Maduro frenar un ataque de EE.UU.? El Comercio

Sin embargo, estos misiles tienen importantes limitaciones: requieren línea de vista directa, no sustituyen una red de defensa aérea de largo alcance y su eficacia depende del entrenamiento, mantenimiento y logística de los operadores.

En este video te explicamos qué pueden hacer realmente los IglaS, cuál es su alcance y por qué, más que una salvaguarda infranqueable, podrían representar más una demostración simbólica de poder.
¿Podrán detener una ofensiva de EE.UU. o se trata sólo de un mensaje estratégico? Suscríbete para entender el trasfondo de esta escalada militar en América Latina.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

