Igla-S: ¿pueden los misiles rusos de Maduro frenar un ataque de EE.UU.? El Comercio

Sin embargo, estos misiles tienen importantes limitaciones: requieren línea de vista directa, no sustituyen una red de defensa aérea de largo alcance y su eficacia depende del entrenamiento, mantenimiento y logística de los operadores.



En este video te explicamos qué pueden hacer realmente los IglaS, cuál es su alcance y por qué, más que una salvaguarda infranqueable, podrían representar más una demostración simbólica de poder.

¿Podrán detener una ofensiva de EE.UU. o se trata sólo de un mensaje estratégico? Suscríbete para entender el trasfondo de esta escalada militar en América Latina.



