Bombardero B-1 de EE.UU. sobrevuela cerca de Venezuela y reaviva tensión militar en el Caribe EC

El Caribe vuelve a tensarse tras el sobrevuelo de un bombardero estadounidense B-1 Lancer cerca de las costas de Venezuela.

La aeronave partió desde Texas y se aproximó a menos de 80 kilómetros de la costa venezolana, permaneciendo unos 15 minutos en el área, según registros de vuelo internacionales.



Aunque no está confirmado si ingresó al espacio aéreo venezolano, el gesto fue interpretado como una demostración de fuerza por parte de Washington en medio del aumento de fricciones con el gobierno de Nicolás Maduro.



El B-1 Lancer, capaz de transportar más de 30 toneladas de armamento, es uno de los bombarderos más poderosos de Estados Unidos.

Su incursión ocurre tras una serie de ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones calificadas como narcoterroristas, operaciones que ya provocaron víctimas civiles y tensiones diplomáticas con Colombia y Ecuador.



En respuesta, Maduro aseguró que Venezuela cuenta con 5.000 misiles antiaéreos Igla-S listos para defender su espacio aéreo y calificó el vuelo como una provocación directa.

El Pentágono no ha confirmado si el vuelo fue parte de una operación o una advertencia táctica.



La maniobra se suma a un contexto de creciente militarización en el Caribe, donde Washington y Caracas se acusan mutuamente de violar la soberanía regional y escalar el conflicto.



EEUU Venezuela Caribe Maduro BombarderoB1 TensiónMilitar Pentágono OperaciónAntidrogas



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



bombardero B-1 Lancer

Estados Unidos Venezuela tensión

vuelo militar Caribe

Nicolás Maduro defensa aérea

operación antidrogas Caribe

Pentágono sobrevuelo

demostración de fuerza EE.UU.

crisis diplomática Caracas Washington

misiles antiaéreos Venezuela

Trump Caribe militarización

