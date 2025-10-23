GRABADO el 23-10-2025

CONGRESO OTORGA CONFIANZA AL GABINETE ÁLVAREZ: ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA EL GOBIERNO? EN VIVO

El CongresodelaRepública otorgó el voto de confianza al GabineteMinisterial liderado por ErnestoÁlvarez, tras la exposición de las políticas generales del Gobierno de JoséJerí. Durante su presentación, el primer ministro destacó la lucha contra la delincuencia como eje central de su gestión y anunció que solicitarán facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, implementando tecnología de vigilancia, botones de pánico y un banco de voces para identificar a criminales.



Analizamos las razones detrás del apoyo congresal, las promesas del premier en materia de seguridad ciudadana y los cuestionamientos que dejó su exposición ante el Parlamento.



