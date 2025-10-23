GRABADO el 23-10-2025

Alianza antinarcóticos entre EE.UU. y Colombia en riesgo por conflicto Trump-Petro El Comercio

La relación entre Estados Unidos y Colombia atraviesa su peor momento en más de dos décadas.

El presidente Donald Trump anunció la suspensión total de la ayuda militar y económica a Bogotá tras un nuevo choque con su homólogo Gustavo Petro, acusándolo de producir drogas y proteger narcotraficantes.



La crisis marca el punto más bajo de una alianza que nació con el Plan Colombia en los años 2000, programa que permitió a ambos países coordinar la lucha antidrogas y debilitar a las guerrillas. Washington llegó a invertir miles de millones de dólares en helicópteros, inteligencia y entrenamiento militar, convirtiendo a Colombia en su principal aliado en América Latina.



Hoy, esa relación está fracturada.

Trump ha lanzado una ofensiva militar en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, con nueve ataques confirmados por el Pentágono. Uno de ellos frente a las costas colombianas provocó un incidente diplomático, luego de que Petro denunciara la muerte de ciudadanos colombianos en aguas internacionales.



El mandatario colombiano respondió calificando las acciones de Washington como una violación a la soberanía nacional y anunció que llevará el caso ante la Corte Internacional de Justicia.



Mientras tanto, Estados Unidos recortó más de 400 millones de dólares en cooperación militar y desarrollo, debilitando programas de interdicción y control territorial. Analistas advierten que esta ruptura puede fortalecer al crimen organizado y comprometer la seguridad regional.



La tensión también tiene un trasfondo político:

Trump acusa a Petro de izquierdista radical y amenaza con sanciones comerciales, mientras el presidente colombiano sostiene que América Latina no necesita guerras estadounidenses.



Lo cierto es que, en medio del enfrentamiento, el narcotráfico sigue creciendo y la cooperación se ha enfriado como nunca antes.

El futuro de la alianza EE. UU.Colombia es incierto, y el costo geopolítico ya se siente en toda la región.



EstadosUnidos Colombia DonaldTrump GustavoPetro PlanColombia Narcotráfico CrisisDiplomática PolíticaInternacional noticiasinternacionales



