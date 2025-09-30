GRABADO el 30-09-2025

Dina tilda a la generación Z de "manipulados" pero arzobispo de Lima los respalda de la represión

Dina Boluarte aseguró que los jóvenes de la Generación Z que participan en marchas están absolutamente manipulados, y los llamó a no dejarse influir por quienes, a su juicio, buscan desestabilizar al país. Invitó además a los jóvenes a un diálogo y a aprovechar plataformas estatales de capacitación y empleo en empresas privadas.



Las movilizaciones de la llamada Generación Z continuan cada fin de semana, estas que comenzaron con protestas masivas contra la reforma del sistema de pensiones y se extendieron a reclamos por corrupción, inseguridad y, sobre todo, por la impunidad en las muertes ocurridas desde fines de 2022. En Lima las marchas del 20 y 21 de septiembre derivaron en choques con la policía hubo heridos entre manifestantes, periodistas y efectivos, y se reportó uso de gases lacrimógenos y perdigones.



En contraste con las palabras de la presidenta, el cardenal de Lima, Carlos Castillo, salió públicamente a respaldar a los jóvenes manifestantes. En su homilía llamó a no estigmatizarlos ni calificarlos de terroristas y pidió respeto por el derecho a la protesta. Su intervención añadió un peso moral importante al reclamo juvenil y cuestionó la narrativa oficial que criminaliza las movilizaciones.



Mientras Boluarte advierte sobre narrativas falsas y pide diálogo, los jóvenes responden en las calles y sectores eclesiásticos y de la prensa piden prudencia al calificar a manifestantes. El pulso entre denuncia, represión y diálogo marcará la agenda política del país en las próximas semanas.





Desde El Búho pe

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

