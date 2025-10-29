GRABADO el 29-10-2025

Lucinda Vásquez responde tras imagen de su asesor cortándole las uñas de los pies: "Es una venganza"

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DEL 2025.

Canciller de Zela sobre CIDH: "Hay una clara ideologización de las decisiones". shorts.

Rubén Vargas: Conducir vehículos de transporte se ha convertido en el trabajo más peligroso del país.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 28 DE OCTUBRE DEL 2025.

Se registran cerca de 200 asesinatos en el sector transporte, según Observatorio del Crimen.

¡Protegiendo a los ciudadanos! Operativos contra el robo de celulares en Lima..

San Martín: alcaldes son cargados en anda al inaugurar carretera tras más de 20 años de espera.

Callao: cae sujeto con orden de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

José Jerí: presidente recorre calles y penales mientras la ola violencia no cede.

SJL: capturan a involucrados en atentado contra empresa Santa Catalina.

Expertos piden derogar leyes pro crimen aprobadas por el Congreso.

Caen presuntos implicados en asesinato de chofer en el Callao: entre los detenidos un menor de edad.

José Jerí no presentará balance del estado de emergencia en Lima y Callao.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

