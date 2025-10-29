GRABADO el 29-10-2025

Lucinda Vásquez responde tras imagen de su asesor cortándole las uñas de los pies: "Es una venganza"

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DEL 2025.

Lucinda Vásquez responde tras imagen de su asesor cortándole las uñas de los pies: "Es una venganza".

Canciller de Zela sobre CIDH: "Hay una clara ideologización de las decisiones". shorts.

Rubén Vargas: Conducir vehículos de transporte se ha convertido en el trabajo más peligroso del país.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 28 DE OCTUBRE DEL 2025.

Se registran cerca de 200 asesinatos en el sector transporte, según Observatorio del Crimen.

¡Protegiendo a los ciudadanos! Operativos contra el robo de celulares en Lima..

San Martín: alcaldes son cargados en anda al inaugurar carretera tras más de 20 años de espera.

Callao: cae sujeto con orden de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

José Jerí: presidente recorre calles y penales mientras la ola violencia no cede.

SJL: capturan a involucrados en atentado contra empresa Santa Catalina.

Expertos piden derogar leyes pro crimen aprobadas por el Congreso.

Caen presuntos implicados en asesinato de chofer en el Callao: entre los detenidos un menor de edad.

Lucinda Vásquez responde tras imagen de su asesor cortándole las uñas de los pies: Es una venganza.

José Jerí no presentará balance del estado de emergencia en Lima y Callao.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

