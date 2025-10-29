Conozca todo sobre el rejuvenecimiento del contorno de ojos
24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DEL 2025.
Martín Vizcarra: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por presuntas coimas.
Pedro Castillo En 2026 con Roberto Sánchez a la presidencia recuperaremos el Gobierno.
PJ notifica al Congreso sobre sentencia contra Guillermo Bermejo por afiliación al terrorismo.
Proponen jueces sin rostro y cárcel para quienes presten cuentas bancarias a extorsionadores (2/2).
Proponen jueces sin rostro y cárcel para quienes presten cuentas bancarias a extorsionadores (1/2).
Los Olivos: Detienen a dos extranjeros e incautan armas.
Polémica en Reniec: usuarios alertan filtración de datos personales en padrón electoral 2026.
Gobierno endurece régimen penitenciario: ¿Cuáles son las nuevas disposiciones?.
Keiko Fujimori lanzará su candidatura presidencial este jueves 30 de octubre desde Trujillo.
Ola de asaltos en San Juan de Miraflores alarma a vecinos.
Joven desaparece en playa Bertolotto: familia pide ayuda para encontrar el cuerpo.
Callao: cae sujeto con orden de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.
Caen presuntos integrantes de Los Taquire: intervenido intenta escapar y se lanza de segundo piso.
Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.
