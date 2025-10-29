GRABADO el 29-10-2025

Conozca todo sobre el rejuvenecimiento del contorno de ojos

Desde 24 Horas

Conozca todo sobre el rejuvenecimiento del contorno de ojos.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DEL 2025.

Martín Vizcarra: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por presuntas coimas.

Pedro Castillo En 2026 con Roberto Sánchez a la presidencia recuperaremos el Gobierno.

PJ notifica al Congreso sobre sentencia contra Guillermo Bermejo por afiliación al terrorismo.

Proponen jueces sin rostro y cárcel para quienes presten cuentas bancarias a extorsionadores (2/2).

Proponen jueces sin rostro y cárcel para quienes presten cuentas bancarias a extorsionadores (1/2).

Los Olivos: Detienen a dos extranjeros e incautan armas.

Polémica en Reniec: usuarios alertan filtración de datos personales en padrón electoral 2026.

Gobierno endurece régimen penitenciario: ¿Cuáles son las nuevas disposiciones?.

Keiko Fujimori lanzará su candidatura presidencial este jueves 30 de octubre desde Trujillo.

Ola de asaltos en San Juan de Miraflores alarma a vecinos.

Joven desaparece en playa Bertolotto: familia pide ayuda para encontrar el cuerpo.

Callao: cae sujeto con orden de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

Caen presuntos integrantes de Los Taquire: intervenido intenta escapar y se lanza de segundo piso.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

Conozca todo sobre el rejuvenecimiento del contorno de ojos

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Martín Vizcarra: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por presuntas coimas

video

Pedro Castillo En 2026 con Roberto Sánchez a la presidencia recuperaremos el Gobierno

video

PJ notifica al Congreso sobre sentencia contra Guillermo Bermejo por afiliación al terrorismo

video

Proponen jueces sin rostro y cárcel para quienes presten cuentas bancarias a extorsionadores (2/2)

video

Proponen jueces sin rostro y cárcel para quienes presten cuentas bancarias a extorsionadores (1/2)

video

Los Olivos: Detienen a dos extranjeros e incautan armas

video

Polémica en Reniec: usuarios alertan filtración de datos personales en padrón electoral 2026

video

Gobierno endurece régimen penitenciario: ¿Cuáles son las nuevas disposiciones?

video

Keiko Fujimori lanzará su candidatura presidencial este jueves 30 de octubre desde Trujillo

video

Ola de asaltos en San Juan de Miraflores alarma a vecinos

video

Joven desaparece en playa Bertolotto: familia pide ayuda para encontrar el cuerpo

video

Callao: cae sujeto con orden de extradición a Estados Unidos por narcotráfico

video

Caen presuntos integrantes de Los Taquire: intervenido intenta escapar y se lanza de segundo piso

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 29 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo