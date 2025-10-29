GRABADO el 29-10-2025

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DEL 2025.

Martín Vizcarra: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por presuntas coimas.

Pedro Castillo En 2026 con Roberto Sánchez a la presidencia recuperaremos el Gobierno.

PJ notifica al Congreso sobre sentencia contra Guillermo Bermejo por afiliación al terrorismo.

Proponen jueces sin rostro y cárcel para quienes presten cuentas bancarias a extorsionadores (2/2).

Proponen jueces sin rostro y cárcel para quienes presten cuentas bancarias a extorsionadores (1/2).

Los Olivos: Detienen a dos extranjeros e incautan armas.

Polémica en Reniec: usuarios alertan filtración de datos personales en padrón electoral 2026.

Gobierno endurece régimen penitenciario: ¿Cuáles son las nuevas disposiciones?.

Keiko Fujimori lanzará su candidatura presidencial este jueves 30 de octubre desde Trujillo.

Ola de asaltos en San Juan de Miraflores alarma a vecinos.

Joven desaparece en playa Bertolotto: familia pide ayuda para encontrar el cuerpo.

Callao: cae sujeto con orden de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

Caen presuntos integrantes de Los Taquire: intervenido intenta escapar y se lanza de segundo piso.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

