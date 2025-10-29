GRABADO el 29-10-2025

PJ notifica al Congreso sobre sentencia contra Guillermo Bermejo por afiliación al terrorismo

El Poder Judicial (PJ), notificó al Congreso de la República sobre la sentencia contra el congresista Guillermo Bermejo, quien el último viernes 24 de octubre fue condenado a 15 años de prisión por el delito de afiliación al terrorismo.



"Compartimos la sentencia que condena a Guillermo Bermejo Rojas a 15 años de cárcel por el delito contra la tranquilidad pública - terrorismo, en la modalidad de pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso", publicó la Corte Superior Nacional en su cuenta de X, compartiendo el enlace de la sentencia.



Como se recuerda, Bermejo Rojas fue hallado culpable de haber viajada entre los años 2012 y 2013 al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), para buscar adoctrinamiento por parte de remanentes de Sendero Luminoso.



MESA DIRECTIVA DECIDIRÁ



Tras la notificación del PJ, corresponde a la Mesa Directiva del Congreso reunirse para debatir y decidir si el escaño de Bermejo Rojas quedará vacío o, en todo caso, ingresará su accesitaria, Zaira Arias, como su reemplazo.





Ingresa a http://ptv.pe/457256 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 29/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Conozca todo sobre el rejuvenecimiento del contorno de ojos.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DEL 2025.

Martín Vizcarra: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por presuntas coimas.

Pedro Castillo En 2026 con Roberto Sánchez a la presidencia recuperaremos el Gobierno.

PJ notifica al Congreso sobre sentencia contra Guillermo Bermejo por afiliación al terrorismo.

Proponen jueces sin rostro y cárcel para quienes presten cuentas bancarias a extorsionadores (2/2).

Proponen jueces sin rostro y cárcel para quienes presten cuentas bancarias a extorsionadores (1/2).

Los Olivos: Detienen a dos extranjeros e incautan armas.

Polémica en Reniec: usuarios alertan filtración de datos personales en padrón electoral 2026.

Gobierno endurece régimen penitenciario: ¿Cuáles son las nuevas disposiciones?.

Keiko Fujimori lanzará su candidatura presidencial este jueves 30 de octubre desde Trujillo.

Ola de asaltos en San Juan de Miraflores alarma a vecinos.

Joven desaparece en playa Bertolotto: familia pide ayuda para encontrar el cuerpo.

Callao: cae sujeto con orden de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

Caen presuntos integrantes de Los Taquire: intervenido intenta escapar y se lanza de segundo piso.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.