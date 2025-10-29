Gobierno endurece régimen penitenciario: ¿Cuáles son las nuevas disposiciones?
El gobierno de transición del presidente José Jerí publicó un decreto que endurece el régimen penitenciario en nuestro país. La disposición establece limitaciones a las actividades de los reos y nuevas medidas restrictivas.
Entre las nuevas reglas para las cárceles de todo el país destacan los previamente anunciados apagones electrónicos en celdas. Los únicos espacios que tendrán acceso a dicho servicio serán las oficinas administrativas y aquellos pabellones donde miembros de seguridad hagan guardia.
También se dispone la eliminación de antenas ilegales de telecomunicaciones, para evitar que aquellos internos que cuenten con celulares extorsionen a los ciudadanos desde sus celdas. Asimismo, de acuerdo a la categoría del interno, tendrá menos tiempo para desplazarse en los patios de los penales.
RESTRICCIÓN DE VISITAS
También, aquellos internos con régimen cerrado ordinario tendrán derecho a una visita semanal, mientras que los presos con régimen cerrado especial sólo recibirán visitas de forma quincenal.
Ingresa a http://ptv.pe/457252 para más información
Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 29/10/2025
Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe
Desde 24 Horas
Conozca todo sobre el rejuvenecimiento del contorno de ojos.
24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE DEL 2025.
Martín Vizcarra: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por presuntas coimas.
Pedro Castillo En 2026 con Roberto Sánchez a la presidencia recuperaremos el Gobierno.
PJ notifica al Congreso sobre sentencia contra Guillermo Bermejo por afiliación al terrorismo.
Proponen jueces sin rostro y cárcel para quienes presten cuentas bancarias a extorsionadores (2/2).
Proponen jueces sin rostro y cárcel para quienes presten cuentas bancarias a extorsionadores (1/2).
Los Olivos: Detienen a dos extranjeros e incautan armas.
Polémica en Reniec: usuarios alertan filtración de datos personales en padrón electoral 2026.
Gobierno endurece régimen penitenciario: ¿Cuáles son las nuevas disposiciones?.
Keiko Fujimori lanzará su candidatura presidencial este jueves 30 de octubre desde Trujillo.
Ola de asaltos en San Juan de Miraflores alarma a vecinos.
Joven desaparece en playa Bertolotto: familia pide ayuda para encontrar el cuerpo.
Callao: cae sujeto con orden de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.
Caen presuntos integrantes de Los Taquire: intervenido intenta escapar y se lanza de segundo piso.
Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.
24 Horas
Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.