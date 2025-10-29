GRABADO el 29-10-2025

Caen presuntos integrantes de Los Taquire: intervenido intenta escapar y se lanza de segundo piso

Más de 100 personas fueron intervenidas por la Policía Nacional durante una fiesta realizada en un local de la avenida Las Lomas, en San Juan de Lurigancho, donde se presumía la presencia de integrantes de una organización criminal.



Según información policial, el evento reunió a 103 asistentes, entre ellos 60 hombres y 43 mujeres, y permitió la detención de 12 personas vinculadas a la banda Los Taquire. Durante el operativo se incautaron tres armas de fuego, nueve celulares, 27 municiones y 56 bolsitas de presunta PBC.



Entre los detenidos se encuentra Eduardo Ronald Taquire Ramos (35), alias Taquire, quien tenía cinco requisitorias por diversos delitos. Otros capturados fueron Rolando Vera Carvajal (alias Chatorroli), Luis Enrique Cano Balabarca (alias Lucho), Sandro Huamán Yahuanga (alias Pipi), y Roger Iván Ramos Yauca (alias R), este último con antecedentes por tráfico ilícito de drogas.



UNO DE LOS INTERVENIDOS INTENTÓ ESCAPAR



Uno de los implicados, identificado como Vidal Chanco Condoria (34), intentó escapar lanzándose desde el segundo piso del local, y se fracturó una pierna.

