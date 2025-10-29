GRABADO el 29-10-2025

Callao: cae sujeto con orden de extradición a Estados Unidos por narcotráfico

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo este martes al ciudadano peruano Brucelee Bermudo Guerra, acusado de integrar una red criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas. El sujeto, quien tenía una orden de extradición a Estados Unidos, fue intervenido en la localidad de Chiriaco, región Amazonas, durante un operativo de inteligencia ejecutado por la Dirección Antidrogas (Dirandro) con apoyo de la DEA norteamericana.



Según las investigaciones, Bermudo Guerra sería uno de los principales proveedores de cocaína del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona donde operan los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso en alianza con cárteles internacionales. La organización criminal de la que formaba parte estaría integrada por ciudadanos mexicanos, venezolanos, guatemaltecos y peruanos, y se dedicaba a la producción, acopio y transporte de grandes cargamentos de droga.



El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), general Manuel Lozada, confirmó que el detenido será puesto a disposición del Poder Judicial para los trámites correspondientes a su extradición. Es un sujeto requerido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, precisó el alto oficial. De acuerdo con la PNP, la red enviaba cargamentos de cocaína desde el Perú hacia México, donde posteriormente eran distribuidos hacia el mercado estadounidense.



QUISO SER ALCALDE



Medios nacionales revelaron que Bermudo Guerra fue candidato a la alcaldía del distrito de Sivia, en Huanta (Ayacucho), en las elecciones regionales de 2022. Además, estaría implicado en el caso Gambeta, una investigación internacional sobre una red de narcotráfico que utilizaba rutas encubiertas para evadir los controles policiales y trasladar droga desde Sudamérica hacia Norteamérica.

