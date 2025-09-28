GRABADO el 28-09-2025

VENEZUELA realiza maniobras militares ante "AMENAZA" de EE.UU. LR

Maduro ordenó una jornada de maniobras militares y simulacros de emergencia en medio de la tensión con Estados Unidos. Las actividades incluyeron el despliegue de tropas, prácticas de defensa costera y entrenamientos civiles en más de 400 centros en todo el país. Entre las imágenes difundidas destacaron lanzamientos de misiles en Paraguaná y maniobras en la estratégica Isla de Patos, además de capacitaciones a la población en manejo de armas y defensa territorial.

La movilización se produjo días después del envío de una flotilla estadounidense al Caribe, integrada por buques de guerra y un submarino nuclear. Caracas calificó esta acción como una amenaza directa a la soberanía, mientras Washington señaló que busca combatir el narcotráfico. En paralelo, EE. UU. reportó la destrucción de embarcaciones con drogas que dejó 14 muertos, hecho que encendió alertas en la ONU.



