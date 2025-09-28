PETRO RESPONDE A EE.UU. tras REVOCACIÓN DE VISA americana LR
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a la revocación de su visa estadounidense, asegurando que no la necesita porque también es ciudadano europeo. Petro explicó que puede ingresar a Estados Unidos con una autorización electrónica y solo viajará cuando sea invitado por su pueblo.
La polémica se desató tras un llamado de Petro a los soldados estadounidenses para desobedecer órdenes de Donald Trump, a quien calificó de cómplice del genocidio en Gaza. A pesar de la disputa, Petro afirmó que Trump es bienvenido en Colombia, pero advirtió que ningún criminal de guerra podrá entrar al país.
