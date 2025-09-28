GRABADO el 28-09-2025

En VIVO marcha de la generación Z: cuarto movilización con apoyo de transportistas EnVivoLR

La tercera jornada de protestas se realizó el sábado 27 y estuvo marcado por incidentes violentos cerca del Congreso, donde el uso de bombas incendiarias por parte de los manifestantes generó tensión en la avenida Abancay.



Generación Z

protesta

manifestación

Dina Boluarte

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

