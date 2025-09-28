GRABADO el 28-09-2025

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 29 de septiembre de 2025 EnDirectoLR

La Mañanera del Pueblo Hoy, 29 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su CONFERENCIA MATUTINA desde Palacio Nacional. Sigue aquí la transmisión oficial con todos los anuncios, temas clave y respuestas a la prensa.
Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 29 de septiembre de 2025 EnDirectoLR.

En VIVO marcha de la generación Z: cuarto movilización con apoyo de transportistas EnVivoLR.

Así fue el tiroteo en iglesia mormona de Michigan que dejó más de dos muerts LR.

MADURO a TRUMP: Jamás seremos súbditos de nadie Noticias 28 de septiembre 2025 LR.

Tragedia en India: 40 muerts por estampida en mitin político.

PEQUEÑO J, el narco peruano acusado de triple feminicidio en Argentina LR.

NUEVO BOMBARDEO en UCRANIA: Zelensky pide al mundo actuar ya contra Rusia LR.

Estas son las sanciones que la ONU impuso a Irán y que Teherán rechaza LR.

Cusco: ANP rechaza acciones del gobierno ante ataques a la prensa EnVivoLR.

EXCOMANDANTE revela vínculos de EL MONSTRUO con 15 policías y alcaldes LR.

PETRO RESPONDE A EE.UU. tras REVOCACIÓN DE VISA americana LR.

MARCHA de la GENERACIÓN Z y TRANSPORTISTAS deja 18 HERIDOS por represión policial HardNews.

En 10 meses se va Dina y nunca más, mensaje de Vizcarra a 'Generación Z' EnVivoLR.

VENEZUELA realiza maniobras militares ante "AMENAZA" de EE.UU. LR.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de las Personas Sordas

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Corazón

