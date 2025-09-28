GRABADO el 28-09-2025

Tragedia en India: 40 muerts por estampida en mitin político

Estampida en India Al menos 40 personas murieron y decenas resultaron heridas tras una estampida durante un mitin político en Andhra Pradesh, India. El evento fue organizado por el partido Telugu Desam, que ya enfrenta cargos por homicidio culposo contra tres de sus organizadores. La tragedia ocurrió cuando miles de asistentes intentaron acercarse a la tarima para recibir regalos, provocando un caos mortal. Las autoridades investigan posibles fallas en la seguridad.



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



india

india estampida

india accidente

india hoy noticias



LaRepública noticiasinternacionales india

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 29 de septiembre de 2025 EnDirectoLR.

En VIVO marcha de la generación Z: cuarto movilización con apoyo de transportistas EnVivoLR.

Así fue el tiroteo en iglesia mormona de Michigan que dejó más de dos muerts LR.

MADURO a TRUMP: Jamás seremos súbditos de nadie Noticias 28 de septiembre 2025 LR.

Tragedia en India: 40 muerts por estampida en mitin político.

PEQUEÑO J, el narco peruano acusado de triple feminicidio en Argentina LR.

NUEVO BOMBARDEO en UCRANIA: Zelensky pide al mundo actuar ya contra Rusia LR.

Estas son las sanciones que la ONU impuso a Irán y que Teherán rechaza LR.

Cusco: ANP rechaza acciones del gobierno ante ataques a la prensa EnVivoLR.

EXCOMANDANTE revela vínculos de EL MONSTRUO con 15 policías y alcaldes LR.

PETRO RESPONDE A EE.UU. tras REVOCACIÓN DE VISA americana LR.

MARCHA de la GENERACIÓN Z y TRANSPORTISTAS deja 18 HERIDOS por represión policial HardNews.

En 10 meses se va Dina y nunca más, mensaje de Vizcarra a 'Generación Z' EnVivoLR.

VENEZUELA realiza maniobras militares ante "AMENAZA" de EE.UU. LR.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.