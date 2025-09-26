GRABADO el 26-09-2025

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios

Rosa María Palacios hoy en SinGuion: Todo sobre la nueva jornada de protestas, las agresiones policiales y mucho más. ¿Cómo va la intención de voto y qué refleja? Además, Dina Boluarte enfrenta una desaprobación histórica. Y, entrevistamos al fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez.



