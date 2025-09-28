GRABADO el 28-09-2025

PEQUEÑO J, el narco peruano acusado de triple feminicidio en Argentina LR

El Ministerio de Seguridad de Buenos Aires reveló la identidad de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, presunto autor intelectual del triple asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela. Con solo 20 años y nacionalidad peruana, es considerado un capo narco e intenta huir del país, por lo que pesa sobre él una alerta nacional e internacional.

La Policía también busca a su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, acusado de participar directamente en los homicidios. La investigación suma ya varios detenidos, incluido un sospechoso capturado en Bolivia, en medio de un operativo que expone la brutalidad del crimen organizado en Argentina.



Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

