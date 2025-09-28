GRABADO el 28-09-2025

Estas son las sanciones que la ONU impuso a Irán y que Teherán rechaza LR

Irán calificó de "injustificable" el restablecimiento de sanciones por parte de la ONU, tras fracasar las negociaciones con las potencias occidentales. Estas medidas, que incluyen embargo de armas y congelamiento de activos, ya están afectando gravemente la economía iraní, con la moneda local desplomándose a mínimos históricos.



Francia, Reino Unido y Alemania activaron el mecanismo para restaurar las sanciones, mientras que Rusia y China las rechazan. Israel celebra la decisión, pero Irán rechaza entregar su uranio enriquecido y denuncia que las potencias buscan excusas para aumentar la tensión en la región.



