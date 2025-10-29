GRABADO el 29-10-2025

Comando Vermelho: la banda criminal objetivo del megaoperativo policial en Brasil El Comercio

Una masacre sin precedentes dejó 132 muertos en Río de Janeiro, según una última actualización de fuentes oficiales. El objetivo: desarticular al Comando Vermelho, la pandilla más poderosa y temida de Brasil. Pero ¿quiénes son? ¿cómo surgieron? ¿por qué controlan barrios enteros y enfrentan al Estado con fuego? En este video te contamos el origen, evolución y crímenes de esta organización criminal que nació en las cárceles y se convirtió en un gobierno paralelo en las favelas de Río.



