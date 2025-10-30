GRABADO el 30-10-2025

KEIKO FUJIMORI oficializa su candidatura a la presidencia con Galarreta y Torres Mirada de Fondo

Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, intentará por cuarta vez llegar a la Presidencia de la República del Perú, conforme a lo confirmado por los medios. Su plancha presidencial incluirá a Luis Galarreta y Miguel Miki Torres como primeros vicepresidentes.



En su videocolumna Mirada de fondo del jueves 30 de octubre, la periodista Diana Seminario analiza esta nueva carrera electoral de Fujimori y examina los rostros fujimoristas que buscan renovar o consolidar su presencia en el Parlamento peruano. Se abordan también los desafíos del fujimorismo tras tres intentos presidenciales sin éxito.



El video examina los factores clave de esta candidatura: el rol heredado del legado de Alberto Fujimori, el contexto actual político en Perú, el peso electoral de Fuerza Popular y los riesgos que enfrenta Keiko Fujimori ante su historial y la alta tasa de rechazo que mantiene en la opinión pública.



