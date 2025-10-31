IRL: DESDE CERCADO DE LIMA, ASÍ EMPIEZA EL CICLO DE LA EXTORSIÓN Pasa en la Calle EN VIVO
Hoy en Pasa en la Calle investigamos el ciclo real de la extorsión en el Perú. Hoy revelamos cómo operan las redes de extorsión en el Perú: la mayoría empieza en el centro de Lima y estaremos ahí en streaming para mostrar la evidencia.
En vivo 5 p.m. en YouTube y TikTok de El Comercio. Kick: PasaenlaCalle.
IRL: DESDE CERCADO DE LIMA, ASÍ EMPIEZA EL CICLO DE LA EXTORSIÓN Pasa en la Calle EN VIVO.
