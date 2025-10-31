GRABADO el 31-10-2025

IRL: DESDE CERCADO DE LIMA, ASÍ EMPIEZA EL CICLO DE LA EXTORSIÓN Pasa en la Calle EN VIVO

Hoy en Pasa en la Calle investigamos el ciclo real de la extorsión en el Perú. Hoy revelamos cómo operan las redes de extorsión en el Perú: la mayoría empieza en el centro de Lima y estaremos ahí en streaming para mostrar la evidencia.



En vivo 5 p.m. en YouTube y TikTok de El Comercio. Kick: PasaenlaCalle.



PasaEnLaCalle SeguridadCiudadana RENIEC FiltracióndeDatos Ciberseguridad PadronElectoral2026 ProteccióndeDatos FiltraciónRENIEC



Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

