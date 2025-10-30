GRABADO el 30-10-2025

NOTICIAS PERÚ 30 DE OCTUBRE: KEIKO POSTULARÁ A LA PRESIDENCIA 2026 Noticiero

Estas son las noticias más relevantes del Perú este jueves 30 de octubre de 2025, contadas en solo 5 minutos. KeikoFujimori oficializará su candidatura presidencial para las elecciones generales de 2026, durante un evento partidario que se llevará a cabo en Huanchaco, Trujillo.

Esta será la cuarta vez que Fujimori intenta llegar a Palacio de Gobierno.





Mientras tanto, Desde hoy, el cobro de peajes en Villa El Salvador y Punta Negra, en la PanamericanaSur, quedó suspendido, luego de que el Poder Judicial declarara fundado en parte el hábeas corpus presentado por la Municipalidad de Santa María del Mar contra la concesionaria Rutas de Lima, argumentando que los peajes afectaban la libre transitabilidad de los usuarios.





En el plano judicial, la suspendida fiscal superior titular ElizabethPeralta abandonará en las próximas horas el penal de Mujeres de Chorrillos para afrontar bajo libertad restringida la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Suprema por recibir presuntas coimas a cambio de complacer los requerimientos del conductor de televisión AndrésHurtado 'Chibolín'.



Por otro lado, El Indecopi informó que la empresa Perufarma S.A. dispuso la inmovilización y retiro del lote 20601775 del medicamento Metformina 850 mg, marca PF Genéricos, utilizado para el tratamiento de la diabetes. La medida se tomó luego de detectarse una partícula extraña en una de las tabletas del lote mencionado.





Finalmente, Un helicóptero de la empresa Helisur se accidentó en la zona de operaciones aéreas de la Planta de Gas Natural Malvinas de Pluspetrol en Megantoni, Cusco, el 29 de octubre, resultando en la muerte de sus tres tripulantes (el piloto, el copiloto y un mecánico). El accidente ocurrió alrededor de las 2:30 p.m. mientras la aeronave realizaba maniobras de carga. La empresa Pluspetrol activó sus protocolos de emergencia y está colaborando con Helisur y las autoridades para investigar las causas.





¿Qué opinas sobre lo que está pasando en el país? Déjalo en los comentarios y suscríbete para mantenerte informado cada día. Esto fue Perú en 5 minutos.





