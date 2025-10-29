GRABADO el 29-10-2025

Callao: PNP captura a adolescente implicado en dos asesinatos El Comercio

Un adolescente de 17 años fue capturado en La Perla, Callao, por su presunta participación en actos de sicariato y vínculos con la organización criminal 'Los Babies Calacos'. Se le relaciona con el asesinato de Paul Michael Luna Coloma. Sicariato Callao Crimen Adolescente Policía

¿QUÉ PROPONE PHILLIP BUTTERS COMO CANDIDATO? VISIÓN Y CRÍTICAS DEL PLAN DE GOBIERNO EN VIVO.

Comando Vermelho: la banda criminal objetivo del megaoperativo policial en Brasil El Comercio.

Filtran datos en web de RENIEC: miles de DNI y direcciones expuestos El Comercio.

Perú captura a venezolana del Tren de Aragua ligada al secuestro de exalcalde chileno El Comercio.

¿Es viable un paro indefinido? Gremios de transportistas se pronuncian El Comercio.

Masacre en Brasil durante megaoperativo policial en favelas deja más de 130 muertos El Comercio.

¿Por qué el Estado de Emergencia no frena la violencia? Claves del paro 4 de noviembre El Comercio.

ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 10AM UNO MÁS ENVIVO.

Teletubbies peleando con "in the end" de fondo. linkinpark perú botargas teletubbieshq.

NOTICIAS PERÚ 29 DE OCTUBRE: PARO EL 4 DE NOVIEMBRE, JERÍ EN OPERATIVO DE SARITA COLONIA Y MÁS.

Corte Suprema rechaza pedido de Martín Vizcarra para anular juicio por cohecho El Comercio.

LA CHILINDRINA DENUNCIA MALTRATO EN PERÚ UNO MÁS ENVIVO.

Huracán Melissa golpea Cuba con fuertes vientos y lluvias tras devastar Jamaica El Comercio.

¿Por qué Vizcarra no puede ser candidato ni tener ningún cargo de funcionario? El Comercio.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

