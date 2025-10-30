GRABADO el 30-10-2025

¿Por qué se filtró el padrón electoral 2026 y qué falló en el Reniec?, lo explicamos El Comercio

La reciente filtración del padrón electoral 2026 del Reniec que expuso nombres completos, direcciones y números de DNI de millones de ciudadanos ha desatado un intenso debate sobre la seguridad digital del Estado y la vigencia de normas diseñadas para una era previa a Internet.



En esta entrevista analizamos junto al especialista en derecho digital Erik Iriarte cómo se produjo la publicación del Listado del Padrón Inicial (LPI), qué tan legal fue su difusión y cuáles son las consecuencias de haber dejado expuestos datos personales de los peruanos.



El Reniec sostiene que cumplió con un procedimiento legal establecido en la Ley Orgánica de Elecciones, mientras que expertos advierten que el Estado no ha sabido adaptarse al contexto actual de extorsiones, suplantación de identidad y ciberinseguridad.



¿Qué falló en los protocolos de validación?

¿Podría el Perú enfrentar una crisis de confianza en sus instituciones digitales?

Y sobre todo, ¿cómo se protege la información personal de los ciudadanos cuando el propio Estado la expone?



En este video te explicamos las causas, responsabilidades y riesgos detrás de la filtración del padrón electoral 2026.



