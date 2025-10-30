GRABADO el 30-10-2025

Trump y Xi Jinping reducen aranceles y acuerdan fortalecer la cooperación económica El Comercio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció tras una reunión con Xi Jinping un recorte significativo de aranceles a China, pasando la tasa general del 57 al 47 sobre importaciones chinas, y reduciendo del 20 al 10 los aranceles vinculados al comercio de precursores del fentanilo.



El encuentro, celebrado en la Base Aérea de Gimhae en Busan, Corea del Sur, marcó el primer cara a cara formal entre ambos líderes desde el G20 de Osaka en 2019. Durante cerca de dos horas, abordaron temas comerciales, geopolíticos y de seguridad global.



Entre los acuerdos, China se comprometió a reiniciar compras sustanciales de soya estadounidense y a mantener la exportación de tierras raras por al menos un año, mientras EE.UU. aliviaba la carga arancelaria como gesto de distensión.



Este video analiza qué implicaciones tiene este marco de entendimiento: cómo podría impactar al comercio global, al equilibrio geopolítico y qué riesgos persisten pese a la aparente tregua entre ambas potencias.



