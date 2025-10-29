GRABADO el 29-10-2025

Perú captura a venezolana del Tren de Aragua ligada al secuestro de exalcalde chileno El Comercio

Daybelis Puerta Puerta, venezolana de 22 años y presunta integrante del Tren de Aragua, fue capturada en Lima por la Policía Nacional del Perú. Tenía orden de captura internacional por su implicancia en el secuestro del exalcalde chileno Gonzalo Montoya. Operaba en Lince extorsionando a trabajadoras sexuales y reclutando jóvenes para redes de trata. Su extradición a Chile ya está en proceso.

TrenDeAragua CapturaPNP CrimenOrganizado Extradición Lima Chile Secuestro Extorsión TrataDePersonas justiciaverdadyvida

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

