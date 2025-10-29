GRABADO el 29-10-2025

Perú captura a venezolana del Tren de Aragua ligada al secuestro de exalcalde chileno El Comercio

Daybelis Puerta Puerta, venezolana de 22 años y presunta integrante del Tren de Aragua, fue capturada en Lima por la Policía Nacional del Perú. Tenía orden de captura internacional por su implicancia en el secuestro del exalcalde chileno Gonzalo Montoya. Operaba en Lince extorsionando a trabajadoras sexuales y reclutando jóvenes para redes de trata. Su extradición a Chile ya está en proceso.



TrenDeAragua CapturaPNP CrimenOrganizado Extradición Lima Chile Secuestro Extorsión TrataDePersonas justiciaverdadyvida



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Tren de Aragua

captura en Lima

Daybelis Puerta Puerta

crimen organizado Perú

secuestro exalcalde Chile

Gonzalo Montoya

Interpol Perú Chile

extradición criminal

extorsión en Lince

trata de personas Perú

banda criminal venezolana

GRECO Lima

Dirincri

delincuencia extranjera en Perú

seguridad ciudadana

Perú captura a venezolana del Tren de Aragua ligada al secuestro de exalcalde chileno

