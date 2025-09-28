GRABADO el 28-09-2025

Panorama destapa la venta ilegal de explos1vos ("camaretas") en Lima.

Estos artefactos, a solo 4 soles, son la "materia prima de la extors1ón" y se venden a plena vista.
Lima SeguridadCiudadana noticiasperu panamericanatv VentaIlegal panorama

Panorama destapa la venta ilegal de explos1vos ("camaretas") en Lima..

Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, fue capturado en Paraguay....

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrenta el juicio....

Rafael López Aliaga sobre postular a la presidencia: Me voy a tomar hasta el último día para pensar.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Para la PNP llamar a pedir una versión es acosar: preparan absurda denuncia utilizando su dinero.

Caso Villarán: la única oportunidad para que OAS y Odebrecht paguen por lo que nos hicieron.

Trump sentencia ante el mundo a Maduro: EEUU realiza ejercicios militares para un desembarque.

El submundo de la venta irregular de explosivos en Lima: materia prima para la extorsión.

Los secretos alrededor del Monstruo: policía se pone cara a cara con el capo de la extorsión.

La guarida del Monstruo en Paraguay: así era la vida de Erick Moreno Hernández antes de su captura.

Visitas con sorpresa: delictivos métodos para ingresar cocaína a la cárcel.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Los búnkeres secretos de Nicolás Maduro..

