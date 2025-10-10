GRABADO el 10-10-2025

Noticias desde las regiones del Perú

En el marco del día de la salud mental, en Lambayeque, se recolecta la cifra de más de 300,000 personas que fueron atendidas en lo que va del 2025. De igual modo, en Áncash, más de 14 mil pobladores podrán acceder a diagnósticos especializados a distancia. Por otro lado, en Arequipa se realizará simulacro de sismo y tsunami este 13 de octubre. También, desde La Libertad en la provincia de Huamachuco se promueve el consumo y crianza de cuy con el II Festival 2025. Mientras que las playas de Tumbes son elegidas por escolares del sur del país.



