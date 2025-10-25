GRABADO el 25-10-2025

Illariywan Yachariy: Colegio de Periodistas del Perú reconoce legado de El Peruano

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 18 al 24 de octubre de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.



Sábado 18/11

Colegio de Periodistas del Perú reconoce legado de El Peruano / Qillqasqa willakuy El Peruanopa saqisqantam Colegio de Periodistas del Perú riqsiykun



Domingo 19/11

Minedum yachay wasipi harkaqkunata tuñichisun nin / Minedu: Derribemos barreras en escuelas y colegios



Lunes 20/11

Elio Sayanamanmi tuquna chayarqun / Tuneladora llega a estación Elio



Martes 21/11

Perú suyum qillqas willakuy El Peruanopa 200 watakuna haypasqanta raymichan / El Perú celebra los 200 años del diario oficial El Peruano



Miércoles 22/11

Limapim Estado de Emergenciaman churarqunku / Declaran Estado de Emergencia en Lima



Jueves 23/11

Amazonas suyupa Ollape llaqtanpim manaraq ispañulkunapa chayamusqan pachapi allin rurasqa chinkanta rarirqunku / Descubren avanzados ductos prehispánicos en Ollape, Amazonas



Viernes 24/11

Callaopa Jorge Cháveznin mirachisqankupi tarisqankuta patrimonioman churarqunku / Declaran patrimonio a hallazgos hechos durante la ampliación del Jorge Chávez del Callao







