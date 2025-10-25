GRABADO el 25-10-2025

Illariywan Yachariy: Colegio de Periodistas del Perú reconoce legado de El Peruano

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 18 al 24 de octubre de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.

Sábado 18/11
Colegio de Periodistas del Perú reconoce legado de El Peruano / Qillqasqa willakuy El Peruanopa saqisqantam Colegio de Periodistas del Perú riqsiykun

Domingo 19/11
Minedum yachay wasipi harkaqkunata tuñichisun nin / Minedu: Derribemos barreras en escuelas y colegios

Lunes 20/11
Elio Sayanamanmi tuquna chayarqun / Tuneladora llega a estación Elio

Martes 21/11
Perú suyum qillqas willakuy El Peruanopa 200 watakuna haypasqanta raymichan / El Perú celebra los 200 años del diario oficial El Peruano

Miércoles 22/11
Limapim Estado de Emergenciaman churarqunku / Declaran Estado de Emergencia en Lima

Jueves 23/11
Amazonas suyupa Ollape llaqtanpim manaraq ispañulkunapa chayamusqan pachapi allin rurasqa chinkanta rarirqunku / Descubren avanzados ductos prehispánicos en Ollape, Amazonas

Viernes 24/11
Callaopa Jorge Cháveznin mirachisqankupi tarisqankuta patrimonioman churarqunku / Declaran patrimonio a hallazgos hechos durante la ampliación del Jorge Chávez del Callao



Desde Diario Oficial El Peruano

Illariywan Yachariy: Colegio de Periodistas del Perú reconoce legado de El Peruano.

El director de la Biblioteca Nacional del Perú destacó el rol fundamental del diario El Peruano.

El héroe de El Peruano en la batalla de Miraflores.

Serpost presentó la estampilla conmemorativa por el bicentenario del Diario Oficial El Peruano .

Jaime Yzaga: Un día como hoy nació la figura más grande del tennis peruano.

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, envió saludos por el bicentenario de El Peruano.

La cantante peruana Eva Ayllón envía saluda por bicentenario de El Peruano.

Christian Meier envía saludos por el bicentenario de El Peruano.

Bicentenario El Peruano: gran ceremonia de gala.

Bicentenario El Peruano: artistas saludan por los 200 años.

Bicentenario El Peruano: saludos por los 200 años.

Reconocimientos al Diario Oficial El Peruano por su bicentenario.

El Peruano en exhibiciones itinerantes por su bicentenario.

El Peruano en conferencias académicas en marco de su bicentenario.

200 anos de historia: el legado de El Peruano YouTube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Creación del distrito de Barranco (Lima)

Creación del distrito de Barranco (Lima)

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Creación del distrito de Chaccho (Antonio Raimondi)

Creación del distrito de Chaccho (Antonio Raimondi)

Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional

Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional

Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador

Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador

