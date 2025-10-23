GRABADO el 23-10-2025

Jaime Yzaga: Un día como hoy nació la figura más grande del tennis peruano

Un día como hoy, en 1967, nació Jaime Yzaga, figura histórica del tenis peruano.



A lo largo de su carrera, fue campeón sudamericano, número uno del mundo en categoría junior y alcanzó el puesto 18 del ranking ATP.



Su victoria ante Pete Sampras en el US Open de 1994 marcó un hito para el deporte nacional.



Hoy cumple 58 años. Mira el álbum fotográfico aquí: https://andina.pe/agencia/galeria-archivo-historico-jaime-yzaga-leyenda-del-tenis-peruano-vencio-a-sampras-agassi-y-becker-celebra-su-58-cumpleanos-27424.aspx



JaimeYzaga HistoriaDeportiva ElPeruano Andina





