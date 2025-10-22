GRABADO el 22-10-2025

Bicentenario El Peruano: artistas saludan por los 200 años



Bicentenario El Peruano: gran ceremonia de gala.

Bicentenario El Peruano: artistas saludan por los 200 años.

Bicentenario El Peruano: saludos por los 200 años.

Reconocimientos al Diario Oficial El Peruano por su bicentenario.

El Peruano en exhibiciones itinerantes por su bicentenario.

El Peruano en conferencias académicas en marco de su bicentenario.

200 anos de historia: el legado de El Peruano YouTube.

Ceremonia por el Bicentenario de El Peruano : La previa.

El Peruano Bicentenario: Conmemoración por los 200 años de su fundación.

Moneda de plata por los 200 años del Diario Oficial El Peruano.

La Ciudad Sagrada de Caral es un testimonio excepcional de la civilización más antigua de América.

La civilización Caral sentó las bases de las estructuras organizativas y de elementos culturales.

Illariywan Yachariy: Destacan compromiso de pueblos originarios en la construcción del país.

La Ciudad Sagrada de Caral-Supe fue declarada Patrimonio Mundial de la Unesco en 2009.

Illariywan Yachariy: MTC anuncia megaproyecto del tren rápido TumbesTacna.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Día del Leonismo Peruano

Día del Leonismo Peruano

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Día del Fiscalizador de la ATU

Día del Fiscalizador de la ATU

