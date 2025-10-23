GRABADO el 23-10-2025

Christian Meier envía saludos por el bicentenario de El Peruano

El director de la Biblioteca Nacional del Perú destacó el rol fundamental del diario El Peruano.

El héroe de El Peruano en la batalla de Miraflores.

Serpost presentó la estampilla conmemorativa por el bicentenario del Diario Oficial El Peruano .

Jaime Yzaga: Un día como hoy nació la figura más grande del tennis peruano.

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, envió saludos por el bicentenario de El Peruano.

La cantante peruana Eva Ayllón envía saluda por bicentenario de El Peruano.

Christian Meier envía saludos por el bicentenario de El Peruano.

Bicentenario El Peruano: gran ceremonia de gala.

Bicentenario El Peruano: artistas saludan por los 200 años.

Bicentenario El Peruano: saludos por los 200 años.

Reconocimientos al Diario Oficial El Peruano por su bicentenario.

El Peruano en exhibiciones itinerantes por su bicentenario.

El Peruano en conferencias académicas en marco de su bicentenario.

200 anos de historia: el legado de El Peruano YouTube.

Ceremonia por el Bicentenario de El Peruano : La previa.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Karate

Día Mundial de Karate

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

